طلعت يوسف ينتقد إدارة النادي الأهلي لهذا السبب

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي الأهلي يمتلك صلابة دفاعية هائلة.



وأضاف خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، "الأهلي يجيد الضغط على الخصم واسترجاع الكرة، لكن يبقى الفراغ خلف ظهيريه مشكلة كبيرة يمكن لأي فريق استغلالها لو أحسن المنافس خلق فرص في ظهر معلول وفتحي".





ووجه طلعت يوسف، نصيحته لحسام عاشور على خلفية رحيله من النادي الأهلي، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء وعدم خوض تجارب كروية جديدة لأنها ستقلل من تاريخه.









وانتقد طلعت يوسف أسلوب إدارة النادي الأهلي في قرار الاستغناء عن حسام عاشور لاعب الأهلي، مشيرا إلى احتياج بعض لاعبي الأهلي معاملة خاصة نظرا لتاريخهم الكبير داخل النادي، متابعا "التفكير في الاستغناء عن اللاعب قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي يؤثر عليه".