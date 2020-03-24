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أخبار البلد

الإنتاج الحربي تطرح اليوم مطهرات وكمامات لمواجهة انتشار كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:57 ص
الإنتاج الحربي تبدأ
الإنتاج الحربي تبدأ طرح مطهرات وكمامات
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلن محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، عن طرح مطهرات لمواجهة انتشار الميكروبات والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جميع منافذ الإنتاج الحربي.

وقال "محمد بكر" عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، إن الجميع يعمل لخدمة الوطن فيما يمر به العالم أجمع لمحاربة فيروس كورونا، ومن باب ايمان الإنتاج الحربي بدورها الوطني يتوافر بجميع منافذ إلانتاج الحربي الـ19 تلك المطهرات.

وتتضمن المنتجات : كحول ايثيلى ٧٠٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات أخري، كل المنتجات بسعر التصنيع.

وتوفر الإنتاج الحربي أيضا، الماسكات حيث تم العمل بالخط لينتج بطاقة ٤٠ الف يوميا وستتزايد الى ١٠٠ ألف بنهاية الأسبوع.

وأختتم المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، قائلا : الأهم في هذه المرحلة اننا نتأكد ان مؤسسات الدولة تعمل علي حماية الوطن وعلينا الوعي، تحية لجنود الصناعة.

وفي نفس السياق أكد الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بـالإنتاج الحربي، إن  الوزارة بها 20 شركة منهم 3 شركات متخصصة في الكيماويات ومنذ بداية الأزمة بدأنا العمل على الأمر وتابعنا تطورات الأمر عالميا.

وأضاف صلاح جمبلاط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "  صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تعاونا مع شركة الحوامدية للسكر ووفرنا كميات من الكحول الإيثيلي وبدأنا إضافة الجلسرين لتقليل  تهيج الجلد.

وتابع"  رئيس القطاعات الفنية بـالإنتاج الحربي، :"   الطاقة الإنتاجية من الكحول الإيثيلي 10 أطنان يوميا ويتم بيعه بسعر الصناعة دون تحقيق أي هامش ربح، ولدينا 19 منفذا لبيع المطهرات والكحول الإيثيلي موزعين على أنحاء الجمهورية".

وأكمل:" توفير الكحول الإيثيلي بعبوات بداية من 175 مليمتر حتى جركن 4 لتر، وهناك خطوط إنتاج كاملة لإنتاج الكحول الإيثيلي".

وتابع:"  خلال 48 ساعة تم إنشاء خط إنتاج كامل للكمامات والماسكات  ونقوم بتصنيع الكمامات المضاد للفيروسات  وننتج 40 ألف يوميا ويتم مضاعفة الطاقة  كي نصل لـ 100 ألف ماسك يوميا وسيتم طرح الماسكات من اليوم في المنافذ".
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