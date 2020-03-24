AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلعت يوسف: طارق حامد كاسحة ألغام.. وكارتيرون يقدم كرة رائعة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:21 ص
حسام الحارتي
أكد طلعت يوسف ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتحاد السكندري ، أن طارق حامد لاعب نادي الزمالك يقدم مستوي جيد للغاية .

وقال طلعت يوسف خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "،:" طارق حامد مثل كاسحة الألغام والمستوي الذي يقدمه مع الزمالك يدعو للفخر ".

وتابع:" طارق حامد تطور مستواه كثيرا ويتقدم يوما تلوالآخر وهو أفضل اللاعبين في مركزه ".

وتابع:" الزمالك لايستطيع تقديم كرة جماعية كما يقدم النادي الأهلي ولكن يمتلك خط وسط هو الأقوي في الدوري المصري وهو مايصنع الفارق ".


وأكد أن لاعبو نادي الزمالك يستطيعون تحقيق كافة البطولات تحت قيادة باتريس كارتيرون المديدر الفني للفريق قائلا :" يقدم كرة رائعة مع أبناء الزمالك".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم تنضم لسلاح البحرية الروسي.. فيديو

طلعت يوسف: مواجهة الزمالك صعبة وسنعاني من الغيابات

خاص.. هيثم فاروق: الكل أجمع على ضعف الأهلي والزمالك قبل القرعة.. ونهائي الأبطال مصري

طلعت يوسف ينتقد إدارة النادي الأهلي لهذا السبب

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 5 حالات

وزير التعليم يكشف موقف الوزارة من امتحانات الشهادة الإعدادية

بعد إصابة عضو مجلس المحامين.. هل يدخل رجائي عطية الحجر الصحي؟

مرتضى منصور يعلن إلغاء الدوري الممتاز.. فيديو

كارثة بشرية.. أمريكا تسجل 8 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 24 ساعة

قرار سعودي جديد يخص المعتمرين تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد