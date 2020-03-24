طلعت يوسف: طارق حامد كاسحة ألغام.. وكارتيرون يقدم كرة رائعة



وقال طلعت يوسف خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "،:" طارق حامد مثل كاسحة الألغام والمستوي الذي يقدمه مع الزمالك يدعو للفخر ".

وتابع:" طارق حامد تطور مستواه كثيرا ويتقدم يوما تلوالآخر وهو أفضل اللاعبين في مركزه ".

وتابع:" الزمالك لايستطيع تقديم كرة جماعية كما يقدم النادي الأهلي ولكن يمتلك خط وسط هو الأقوي في الدوري المصري وهو مايصنع الفارق ".



وأكد أن لاعبو نادي الزمالك يستطيعون تحقيق كافة البطولات تحت قيادة باتريس كارتيرون المديدر الفني للفريق قائلا :" يقدم كرة رائعة مع أبناء الزمالك".





أكد طلعت يوسف ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتحاد السكندري ، أن طارق حامد لاعب نادي الزمالك يقدم مستوي جيد للغاية .