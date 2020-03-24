لحماية أسرتك من فيروس كورونا .. 5 نصائح ضرورية لتطهير وتعقيم المنزل

تعقيم و تنظيف المنزل بشكل صحيح؛ أصبح من أكثر الأمور التى تشغل بال كل ربة منزل؛ خوفا من الاصابة بفيروس كورونا وسهولة انتقال العدوى من شخص لآخر، حيث أن كل أم تبحث عن سلامة أسرتها.





وكشف الدكتور محمد شبيب، استشاري طب الأطفال، عن بعض الأمور التى لابد من مراعاتها عند تعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا ، والتى تمثلت فى الآتي:





-عند مسح الارضيات لابد أن تكون فى اتجاه واحد كما يفضل استخدام الجردل ذو فتحتين واحدة للمياه والأخرى مياه بالكلور المخفف، والتركيز للمسح يكون واحد كوب كلور يضاف عليه ٩ اكواب ماء.





- غسل اليدين بالمياه والصابون بعد عملية التطهير .





- تطهير الاسطح المشتركة بين افراد الاسرة و مقابض الابواب و اسطح المكاتب، ومن الضروري ان تكون الأسطح نظيفة وخالية من الأتربة قبل عملية التطهير.





-عملية التطهير لابد أن تكون كل ٢٤ ساعه.





-لابد من عدم الدخول بالحذاء إلى الغرف الداخلية فى المنزل.