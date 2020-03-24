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رئيس البورصة: مبادرة الرئيس بضخ ٢٠ مليار جنيه تزيد من الاستثمار.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اهتمام الدولة بالبورصة انعكس عليى مؤشراتها، مضيفا أن البورصة شهدت الايام الماضية تقلبات بسبب أزمة كورونا.


وأضاف محمد فريد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أنه بدءا من يوم الخميس وحتي اليوم، لاحظنا استردادا لقوة البورصة مرة أخرى على مستويات معدلات التداول.


وتابع رئيس البورصة المصرية، ان البورصة حققت قفزة كبيرة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأوضح محمد فريد، أن الدولة تقوم بدور كبير وعظيم تجاه المستثمرين ورفع كفاءة الاستثمار في مصر، مؤكدا أن مبادرة الرئيس السيسي بضخ ٢٠ مليار جنيه في البورصة سيرفع الاستثمار بطريقة كبيرة.


وأشار إلى أن، الدولة لديها ثقة تامة تجاه الشركات الموجودة بالداخل، ولذلك تحاول حل جميع مشاكلها؛ لكي يكون لديها رؤية اقتصادية جديدة.

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