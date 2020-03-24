"سجال" أول إنتاجها.. شبكة ٨٤ للنشر تطلق ستة بودكاسات وتخطط لإنشاء منصة إذاعية

أطلقت شبكة 84 للنشر بودكاست " سجال" الذي يعد واحدا من ستة بودكاستات تنتجها الشركة في أكثر من مدينة عربية بينها جدة والقاهرة ، والجزائر. ويشرف عليها الصحفي السعودي عبدالله الطياري الذي يعد ويقدم بودكاست "سجال".

وقال الطياري : ان شبكة أربعة وثمانون للنشر سوف تنتج اكثر من ثمانية بودكاسات ذات أبعاد ثقافية وأجتماعية وحوارية للمساهمة فى رفع مستوي صناعة المحتوي الاعلامي العربي.

وكشف الطياري الى أن العمل يجري أيضا لتأسيس منصة متكاملة لأستضافة العديد من البودكاسات العربية التي تتوافق مع رؤيا شبكة "أربعة وثمانون للنشر" وسيتم إطلاق المنصة فىً المستقبل القريب.





والبودكاست التي تنتجها " شبكة أربعة وثمانون للنشر هي "نوافذ " وهو بودكاست ثقافي تاريخي ، و " الضاحية" وهو بودكاست معني بتسليط الضوء على الضواحي في كل الوطن العربي وما تحفل به من ملامح تاريخية وجغرافية وحكايات انسانية. ويشرف على أعداده وتقديمه الأعلامي السعودي محمد الجعيد. وبودكاست " بروفايل" وهو يتحدث عن الشخصيات ذات المنجز التاريخي والثقافي والكيانات التجارية التي شكلت لحظة مضيئة فى مسيرة التنمية ببلادها. وبودكاست " قراءات وهو معني بالكتب العربية وقراءتها ويشرف على أعداده وأنتاجه الكاتب المصري الشربيني عاشور .



