AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حيلة ذكية للتسوق في زمن الكورونا.. صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
الحفاظ على المسافات الشخصية وغسل اليدين والحرص على التعقيم ومنع السلام بالأيدي وغيرها، باتت إرشادات تتكرر بشكل مستمر على مدار اليوم منذ ظهور فيروس كورونا. 

تلك التحذيرات والخوف من العدوى دفعت الشابة الامريكية "ماريا باسي" إلى اللجوء لطريقة ذكية ومضحكة للغاية حتى تتقي شر العدوى أثناء تجولها في الأسواق دون أن تلمس الأسطح مكان أشخاص آخرين. 

وارتدت "ماريا" زي عروس منفوخ على هيئة "يونيكورن" ليغطي جسدها بالكامل، ولم تنس ارتداء قفازات بلاستيكية، حتى وجهها لم يظهر من خلال الفستان.

وتقول "ماريا" :"نخشى الخروج في هذه الظروف في الأماكن العامة وسط الناس، حتى وإن كانت ملابسنا نظيفة والسوبر ماركت معقم، إذا هذه الطريقة هي المثالية والمناسبة للبعد عن العدوى".

وعلقت "ماريا" :" فعلت هذا بدافع الضحك وكنت سعيدة لردود أفعال الناس معي، وقصدت ذلك؛ حتى لا اتسبب في مضايقة أحد أو أكون متذمرة من تصرفات من حولي في سلوكيات اتقاء العدوى".
حيلة ذكية للتسوق في زمن الكورونا.. صور
حيلة ذكية للتسوق في زمن الكورونا.. صور
حيلة ذكية للتسوق في زمن الكورونا.. صور
حيلة ذكية للتسوق في زمن الكورونا.. صور
حيلة ذكية للتسوق في زمن الكورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة تنبهر بعد تنظيف غسالتها من الداخل للمرة الأولى.. صور

6 معلومات.. كيف تسعف مصابا بصعق كهربائي

تفاصيل مروعة.. خطف واغتصاب كويتية في سيارة

احم نفسك من كورونا.. 15 طريقة للوقاية من الفيروس القاتل

علامات إذا ظهرت تدل على إصاباتك بفيروس كورونا

دماغ شغالة.. رجل يبتكر طريقة لحمايته من الفيروس التاجي

ترشيحاتنا

ننتج 100 ألف كمامة يوميا.. الإنتاج الحربي: الكحول الإيثيلي متوفر في منافذنا بسعر التكلفة.. فيديو

متى تتصل بالرقم 105 الخاص بـ كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب.. فيديو

قرار سعودي جديد يخص المعتمرين تعرف عليه

نقابة الممثلين توقف محمود الليثي وسارة الدرزاوي

رسالة وزير التعليم لـ أولياء الأمور: محدش ياخد تصريح إلا مني

قرار عاجل جديد من وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير