حيلة ذكية للتسوق في زمن الكورونا.. صور

الحفاظ على المسافات الشخصية وغسل اليدين والحرص على التعقيم ومنع السلام بالأيدي وغيرها، باتت إرشادات تتكرر بشكل مستمر على مدار اليوم منذ ظهور فيروس كورونا.





تلك التحذيرات والخوف من العدوى دفعت الشابة الامريكية "ماريا باسي" إلى اللجوء لطريقة ذكية ومضحكة للغاية حتى تتقي شر العدوى أثناء تجولها في الأسواق دون أن تلمس الأسطح مكان أشخاص آخرين.





وارتدت "ماريا" زي عروس منفوخ على هيئة "يونيكورن" ليغطي جسدها بالكامل، ولم تنس ارتداء قفازات بلاستيكية، حتى وجهها لم يظهر من خلال الفستان.





وتقول "ماريا" :"نخشى الخروج في هذه الظروف في الأماكن العامة وسط الناس، حتى وإن كانت ملابسنا نظيفة والسوبر ماركت معقم، إذا هذه الطريقة هي المثالية والمناسبة للبعد عن العدوى".





وعلقت "ماريا" :" فعلت هذا بدافع الضحك وكنت سعيدة لردود أفعال الناس معي، وقصدت ذلك؛ حتى لا اتسبب في مضايقة أحد أو أكون متذمرة من تصرفات من حولي في سلوكيات اتقاء العدوى".