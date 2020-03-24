في زمن الكورونا.. استغلي العزل المنزلي بعمل الحمام المغربي لنفسك

تسبب انتشار فيروس كورونا فى العزل المنزلي للجميع، وإغلاق جميع مراكز التجميل ،ووقعت المرأة فى حيرة لعدم الاهتمام بنفسها وجمالها كما اعتادت.
وحول هذا الأمر، قدمت خبيرة التجميل المغربية "ميلودة " الطريقة الصحيحة لعمل الحمام المغربي لنفسك فى المنزل دون الحاجة للتكاليف أو الخروج ،ومن جانب آخر للقضاء على الملل نتيجة للمكوث فى المنزل لعدة أسابيع .
لوازم الحمام المغربي :
- الشامبو و هذا يختلف من امرأة الى أخرى، حسب ما يناسب شعر كل واحدة
- الصابون البلدي المغربي
- الليفة الخشنة وتلييف الجسم
- الليفة اللينة الخاصة بالصابون
-الحناء
-الحامض
- الحجر الخاص بالأقدام
-الصابون المعطر أي أحد أنواع صابون الطاووس
- الغاسول الطمي المغربي
- ماء الورد
الطريقة الصحيحة لعمل حمام مغربي فى المنزل :
الميزة الأساسية للحمام المغربي تتجلى في البخار ،والحرارة المرتفعة نسبيا عكس الدوش العادي ثم في تخليصه الجسم من الخلايا الميتة التي تسبب الخشونة البثور و عدم توحد اللون والحبوب .
أكدت "خبيرة التجميل " أنه قبل الذهاب الى الحمام عليك بتحضير سلتك من وضع الزيوت على الشعر أو الحناء و ابدئي بغسل الشعر بالشامبو لترطيب الجسم بالماء الساخن وبعد الإنتهاء من غسل الشعر قومي بوضع الغسول المغربي على الجسم بالكامل بالمقادير التالية الصابون البلدي مقدار نصف كأس + كأس حناء+عصير حامضة +قليل من الماء وانتظري به 10 دقائق .
بعد ذلك يشطف الجسم جيدا وترطب الليفة الخشنة وابدئي بفرك الجسم بالكامل مع الإهتمام والظهر والأرداف مع حك القدم بالحجر جيدا مع وضع القليل من الغسول وماء الوجه على الجسم عند فركه ويشطف ويجفف ويدهن بمرطب .