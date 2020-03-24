كورونا يهدد عمال كأس العالم بقطر.. وتميم يتجاهل

طالب المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي والفيفا بالتدخل لدى قطر لتحسين بيئة العمال في الدوحة والذين يعملون في التحضير لمونديال 2022، قائلا: إن هناك انتهاكات مروعة ضدهم وسحب جوازات وتركهم يواجهون كورونا ضد علاج صحي ودون رعاية ومعاملتهم بشكل غير آدمي.





وأشارمحمود، في تصريحات له، إلى العديد التقارير الدولية الصادرة من منظمات عالمية، والتي فضحت الأوضاع السيئة لبيئة العمل المحيطة بالعمال في قطر، والذين يتم استغلالهم وتسخيرهم للعمل في الحر الشديد ولساعات ممتدة في أعمال التجهيز للمونديال والمنشآت الرياضية.





وذكر معتز محمود، ما أكدته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن قطر بين الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكدةً أن الدوحة تشهد واحدة من أسوأ تفشٍّ للمرض بالمنطقة.





وأضافت أن وزارة الصحة تكذب بشأن مدى تفشي الإصابات بالدولة، مشيرةً إلى أنها لا تقدم صورة واضحة بشأن الإصابات، فهي تفتقد للخبرة بالتعامل مع تفشي الفيروس؛ بسبب عدم قدرة تميم على إدارة الأزمة.



