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أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يخضع لكشف كورونا بعد عودته من دولة عربية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:32 ص
شويجو
شويجو
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قسم الخارجي
أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور عودته إلى روسيا بعد زيارة قام بها إلى سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وجاءت نتيجة فحص كشف  فيروس كورونا المستجد سلبية.

وخضع وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الطائرة التي تقله من دمشق إلى موسكو.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الدفاع الروسي شويجو والوفد المرافق له، حيث تناولت المحادثات الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 مارس وانتهاكات التنظيمات الإرهابية المستمرة لها.
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