مع زيادة الوعى.. المعامل المركزية: تراجع ملحوظ في أعداد الإصابة بكورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نانسي الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة: إنه منذ امتناع الطيران والسفر من وإلى مصر لم يعد هناك شخص يأتى إلى الوزارة، مشيرة إلى أنه تم منع المواطنين من الذهاب للمعامل المركزية لإجراء التحاليل لعدم انتشار الفيروس.





وأضافت "نانسي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن أى مواطن يريد الإطمئنان بعدم إصابته للفيروس التوجه إلى أى مستشفى للحميات فى مصر، موضحة أن المعامل المركزية تكون تابعة لوزارة الصحة وهى الحامى الأولى ضد فيروس كورونا.





وأكدت أن المعامل المركزية تخدم الحالات الموجودة فى مستشفيات الحميات، حيث إنه عند حدوث أى حالة متوقع إصابتها بكورونا يتم نقلها من الحميات إلى تلك المعامل للقيام بالفحص والتحليل، لافتة إلى أن تلك المعامل تقوم بإرسال كل يوم تقارير بأعداد الحالات سواء السلبية منها أو الإيجابية.





وأشارت إلى أنه : "لو أنت صحتك كويسة متجيش تطمئن على نفسك"، مضيفة إلى أنه عند الشك فى وجود حالة إصابة بالفيروس يتم إرسالها للمعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة، متابعة أن المستشفيات بها أطباء مدربين على أعلى مستوى من الوزارة وإرسالهم إلى المعامل العامة العادية.





وأوضحت أن عدد حالات الإصابة أو المشبه بهم بالفيروس كانوا بالآلاف، إلا أنه الآن مع زيادة الوعى القيام بجميع الإجراءات لمنع انتشاره أصبح العدد قليل جدا، حيث إنه يتم قدوم 600 أو 400 حالة فى اليوم الواحد فقط.