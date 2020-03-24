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أخبار البلد

الديون والغرامات والتراخيص.. وزيرا السياحة والزراعة يبحثان حل مشكلات المراسي السياحية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:31 م
وزيرا السياحة و الاثار
وزيرا السياحة و الاثار و الزراعة
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شيماء مجدى
استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بديوان عام وزارة الزراعة، لبحث حل المشكلات المتراكمة للمراسي السياحية، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها.

كما ناقش الوزيران أيضا، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، إعفاء المستثمرين في هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم.

ووجه "القصير" القطاعات المعنية بالوزارة بالإسراع في تسهيل إجراءات التراخيص ومراجعة الرسوم المقررة، مشيرا إلى أنه يجب تقديم كل الدعم للسياحة التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به حتى يستعيد عافيته سريعا بعد انتهاء الأزمة الحالية.

من جانبه، قال وزير السياحة والآثار إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثرت على العاملين فيها وأن الحكومة تعمل حاليا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة المتضررة ومنها قطاع السياحة.
الديون والغرامات والتراخيص.. وزيرا السياحة والزراعة يبحثان حل مشكلات المراسي السياحية
الديون والغرامات والتراخيص.. وزيرا السياحة والزراعة يبحثان حل مشكلات المراسي السياحية
الديون والغرامات والتراخيص.. وزيرا السياحة والزراعة يبحثان حل مشكلات المراسي السياحية
الديون والغرامات والتراخيص.. وزيرا السياحة والزراعة يبحثان حل مشكلات المراسي السياحية
الديون والغرامات والتراخيص.. وزيرا السياحة والزراعة يبحثان حل مشكلات المراسي السياحية
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