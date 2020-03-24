مفيش مواصلات من بكرة.. مجلس الوزراء يلزم المواطنين بالعزل الذاتي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم فرض حظر تجول ووقف وسائل المواصلات من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الغد.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر مذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك عددا من القرارات الهامة من قبل للتصدي إلى انتشار فيروس كورونا الذي يواجه العالم كله.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، وكانت تحاول جاهدة أن تتلاشى تجارب بعض من الدول الأوروبية التي تعرضت لتفاقم الأزمة دون القدرة على السيطرة.





ونظرا لارتفاع عدد الحالات لأكثر من 300 حالة، سيتم اتخاذ خطوات احترازية جديدة، ومنها فرض حظر التجول لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء إلى الـ 6 صباحا من اليوم التالي.