نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: 3.5 مليار جنيه حصيلة الشهادات الجديدة في أول يومين

أكد عاطف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر" حققت نجاحا واضحا من الوهلة الاولى لطرحها يوم الاحد الماضى .





وقال المغربي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان حصيلة تلك الشهادات بلغت 3.5 مليار جنيه فى اول يومين .





واوضح انها شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.





ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة