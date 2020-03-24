نقابة الزراعيين تكشف مدى تأثير انتشار كورونا على حركة التصدير

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في التأثير على حركة الاستيراد والتصدير نظرًا لوضع كل دولة العديد من الضوابط لدخول البضائع وتقليص حركة الأفراد وهو ما أدى إلى ضعف حركة التصدير، وفى هذا الصدد، نرصد من خلال التقرير التالى مدى تأثر الحركة التصديرية للسلع الزراعية فى مصر خاصة بهذا الفيروس.



ويقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن جميع الدول أتخذت إجراءات احترازية فى مجال الإستيراد والتصدير ومن بينها مصر مما أدى إلى انخفاض حجم الصادرات لدى جميع الدول بما فيهم مصر .





ونوه "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن تعليق حركة الطيران وضعف التنقل أثر على التصدير والمصدرين لذا خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي مليار جنيه لدعم قطاع التصدير لتحفيز المصدرين على استكمال المسيرة فى ظل الظروف الرهنة.





وأكد "نقيب الزراعيين" أنه كان لابد من دعم قطاع التصدير فى ظل انتشار فيروس كورونا وتعويض المصدرين ماليًا .





وأشار إلى أن الضوابط التى وضعتها الدول للتصدير والاستيراد صارمة مما كان سببًا أدعى لضعف حركة التصدير، موضحا أن ماتم إعلانه عن حجم الصادرات سواء من البطاطس أو الموالح كان يخص الفترة السابقة على شهر مارس.





وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على صحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر من ذلك وهو ما يتطلب من المواطنين المزيد من الالتزام.