بعد زيادة مدة تعليق الدراسة .. إلغاء امتحانات الميد تيرم بجامعة حلوان

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان انه بالنسبة لامتحانات الميد تيرم بالجامعة سيتم الغاؤها بسبب قرار رئيس الوزراء بمد فترة تعليق الدراسة اسبوعين اخرين وفرض حظر التجوال بالبلاد.





وقال نجم فى تصريحات لـ صدى البلد انه سيتم إضافة درجات امتحان الميد تيرم للامتحان النهائى وستبدأ امتحانات نهاية العام من 30 مايو.





وأوضح نجم ضرورة التواصل بين اساتذة الجامعة والعمداء مع الطلبة خلال هذه الفترة من خلال جروبات تلجرام وواتساب .













وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قال انه تم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى .









وأضاف رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ان كل هذه القرارات مداها الزمنى اسبوعان وبالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعه 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا .









أاشار الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتداء من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعة الخامسة مساءً الى السادسة لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعة والسبت .









وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمعات موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .









وأكد أنه سيتم غلق جميع المقاهى و الكافيهات والنوادى الليلية وأى مكان يقدم انشطة التسلية والترفيه، مشيرًا الى انه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشآت خلال هذه المدة .









ونوه إلى انه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، لافتًا إلى انه يستثنى من هذا القرار العاملون في المستشفيات ، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.









قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى انه ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت على ان يقتصر العمل بها على خدمه التوصيل الى المنازل فقط ، وان المادة الخامسه ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات مثل : الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو اى مصالح حكومية سيتم تعليقها خلال هذه الفترة .



