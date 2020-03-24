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محافظات

لمواجهة كورونا .. شباب يتطوعون لتعقيم قسم ثان وقوات الأمن في شبرا الخيمة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:32 م
تعقيم قسم ثانى وقوات
تعقيم قسم ثانى وقوات الأمن في شبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى

دشن عدد من شباب شبرا الخيمة مبادرة لتعقيم وتطهير قسم ثان شبرا الخيمة وقوات الأمن كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


وأشار الشباب المشارك الى أنهم قاموا بتعقيم وتطهير جميع الأماكن بقسم ثان شبرا وكذلك قوات الأمن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد منه.


كما شملت المبادرة بعض مواقف منطقة مسطرد بشبرا الخيمة حرصا على سلامة المواطنين بجانب توعية للمواطنيين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والأهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الاختلاط والازدحام وذلك كمساهمة مع أجهزة الدولة للحماية من فيروس كورونا.


من ناحية اخرى واصلت محافظ القليوبية من حملات تعقيم وتطهير المنشآت العامة والمصالح الحكومية وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فى اعمال حملة تطهير مديريات الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وعدد من المدارس بمدينة بنها، كما شارك المحافظ فى اعمال رش الشوارع الرئيسية بالمحافظة لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.


وأكد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار عمليات التعقيم والتطهير الكامل لكافة المنشآت والمصالح والمديريات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وشدد الهجان على ضرورة المتابعة اليومية من رؤساء المدن وتكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بأعراض المرض ومخاطره وكيفية الوقاية منه.


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