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فن

بعد أنباء ظهور فيروس جديد في الصين .. تعليق ناري من هنيدي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:05 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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شروق ابراهيم
سخر الفنان محمد هنيدي من الأنباء المتداولة عن ظهور فيروس جديد في الصين يدعى هنتا القاتل، في الوقت الذي يتصدى فيه العالم أجمع لفيروس كورونا المستجد. 

ونشر محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لصينين وعلق قائلا :" طب ادولنا فرصة نشم نفسنا بس".

وتوفي مواطن من مقاطعة "ووهان" الصينية، بعد إصابته بفيروس هانتا"، ما أثار المخاوف من انتشار وباء جديد خاصة مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أسفر عن إصابة ووفاة عشرات الآلاف من سكان العالم.

ووفقًا لموقع "جلوبال تايمز" الصيني، توفى هذا الشخص المصاب بفيروس هانتا، خلال استقلاله حافلة متجهة إلى مقاطعة شاندونج.
وأضاف الموقع أن السلطات أخضعت 31 شخصا كانوا في الحافلة للفحص الطبي.

وفيروس هانتا معروف، بأنه يأتي عن طريق بول القوارض "الفئران" أو لعابها أو برازها.

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