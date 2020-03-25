استمرار تسليم الأراضى الأكثر تميزًا بجنوب طريق السويس بالقاهرة الجديدة

وأوضح الوزير، أنه لإتمام إجراءات استلام الأراضى يجب أن يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، وبعد سداد إ

جمال

ى ثمن الأرض، وتم الانتهاء من تنفيذ تسليمات الأراضى شمال الأوركيد قبل عدة أيام، وجارى تسليم القطع التى تخلف أصحابها عن موعد الجدول المقرر من جهاز القاهرة الجديدة.