استمرار تسليم الأراضى الأكثر تميزًا بجنوب طريق السويس بالقاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مستمر فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا بالأحياء شمال الأوركيد (شمال الألف فدان سابقًا)، وجنوب طريق السويس منطقة (A & B) والتي بدأها يوم 1 مارس الجارى، وحتى نهاية إبريل المقبل.
وأوضح الوزير، أنه لإتمام إجراءات استلام الأراضى يجب أن يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، وبعد سداد إجمالى ثمن الأرض، وتم الانتهاء من تنفيذ تسليمات الأراضى شمال الأوركيد قبل عدة أيام، وجارى تسليم القطع التى تخلف أصحابها عن موعد الجدول المقرر من جهاز القاهرة الجديدة.
ومن جانبه، قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه سيتم تسيلم قطع الأراضي جنوب طريق السويس بمنطقة (B)، من 1 : 25، يوم الأحد 29/3/2020، والقطع من 26 : 75، يوم الإثنين30/3/2020، والقطع من 76 : 98، يوم الثلاثاء 31/3/2020، والقطع من 115 : 150، يوم الأربعاء 1/4/2020، والقطع من 151 : 173، يوم الخميس 2/4/2020، وقطع الأراضى بمنطقة (A)، من 1 : 25، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/4/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/4/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/4/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/4/2020، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/4/2020، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/4/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/4/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/4/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/4/2020، والقطع من 251 : 272، يوم الأحد 19/4/2020، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 21/4/2020 : الثلاثاء 28/4/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
ومن جانبه، قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه سيتم تسيلم قطع الأراضي جنوب طريق السويس بمنطقة (B)، من 1 : 25، يوم الأحد 29/3/2020، والقطع من 26 : 75، يوم الإثنين30/3/2020، والقطع من 76 : 98، يوم الثلاثاء 31/3/2020، والقطع من 115 : 150، يوم الأربعاء 1/4/2020، والقطع من 151 : 173، يوم الخميس 2/4/2020، وقطع الأراضى بمنطقة (A)، من 1 : 25، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/4/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/4/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/4/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/4/2020، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/4/2020، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/4/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/4/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/4/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/4/2020، والقطع من 251 : 272، يوم الأحد 19/4/2020، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 21/4/2020 : الثلاثاء 28/4/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.