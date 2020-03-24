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أصل الحكاية

هلال مقوس.. غينيا كوناكري تضئ قارة أفريقيا وتتلألأ بمنتج الكاكاو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:03 م
غينيا كوناكري
غينيا كوناكري
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أمينة الدسوقى
دولة تقع في غرب أفريقيا، يطلق عليها كوناكرى لتميزها عن بيساو هى دولة غينيا التى كانت إمبراطورية ثم تحولت إلى نظام رئاسي، فهى تنقسم لثمانية مناطق إدارية عاصمتها كوناكري والتى تمثل المدينة الاكبر والمركز الاقتصادي للبلاد.

تحدها من الجنوب جمهورية ليبيريا والسيراليون، ومن الشمال جمهورية السنغال وجزء من غينيا بيساو، ومن الشرق جمهورية مالي وساحل العاج، وتطل على المحيط الأطلسي من الغرب.

على شكل هلال مقوس هكذا يمكنك رؤية غينيا من السماء وكأنه بالفعل هلال يضئ أفريقيا، يقترب عدد سكانها ل ١٠ مليون مواطن ينتمون إلى مايقرب من  24 مجموعة عرقية، أكبرها وأبرزها هي الفولا وتشكل 43% والماندينكا 35% والسوسو 20%.

تنقسم البلاد إلى أربع مناطق جغرافية هي: المنطقة السفلى، منطقة جبال فوتا جالون، منطقة السافانا العليا، منطقة الغابات الاستوائية، وتتمثل التضاريس في سهل ساحلي منبسط وتلال ومناطق جبلية في الداخل. تغطي الغابات والأحراش حوالي نصف مساحة الأراضي بينما تمثل المروج والمراعي حوالي خمسها.

يبني اقتصاد غينيا على الزراعة كحرفة أساسية وتاتى أهم الغلات الكاكاو البن كحاصلات نقدية تسود زراعتها في البلاد، كما تنتشر زراعة نخيل الزيت.
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