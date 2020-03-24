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الصحفيين والأطباء والإعلاميين.. الوزراء يوضح الجهات المستثناة من قرار حظر التجوال ..شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:31 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المخابز والسوبر ماركت والصيدليات لم يكن لها مواعيد محددة للإغلاق ولن يطبق عليها قرار الحظر.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن المحلات الحرفية والتجارية ستغلق أبوابها الخامسة مساءً وستغلق أبوابها من الخميس حتي يوم الأحد صباحًا.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار حظر التجوال سيطبق على جميع وسائل المواصلات والسيارات الخاصة أيضًا من السابعة مساءً حتى السادسة ما عدا السيارات التي تنقل الخضراوات والبضائع وما شابه ذلك.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الصحفيين والأطباء والإعلاميين تم استنثاؤهم من قرار الحظر بموجب إظهار كارنيه النقابة أو جهة العمل.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الحظر بكل قوة وحزم وسيتم توقيع العقوبات على كل من يخالف، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة.

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