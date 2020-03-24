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برلمان

بعد حظر التجول.. محلية النواب توجه رسالة للمصريين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:39 م
حظر التجوال
حظر التجوال
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حسن رضوان
أشادت مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التي تجلت في تطبيق عدد كبير من القرارات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا والتي كان أبرزها حتى الآن حظر التجوال من الساعة 7 مساء إلى الساعة السادسة صباحًا.

وأكدت "جاب الله"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تضع صحة المواطن في المقام الأول ولا يشغلها أي شيء آخر عنها، لافتة إلى أن الحكومة قامت باتخاذ عدد كبير من الخطوات الإيجابية التي تساهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وهي إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص وغلق كافة المحال وتعليق الدراسة 15 يوما وغيرها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحكومة قدمت الدعم وجاء الآن دور المواطن الذي من المفترض أن يتحمل المسؤولية ويجلس في بيته ويتابع جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

واكدت النائب، أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي المواطنين لفترة 6 أشهر إلى سنة تقريبا، وتابعت حديثها "لا داعي للقلق أو شراء كميات كبيرة فالسلع موجودة وبوفرة".

يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).


وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".


وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.    

وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".

وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".

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