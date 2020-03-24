بعد حظر التجول.. محلية النواب توجه رسالة للمصريين

أشادت مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التي تجلت في تطبيق عدد كبير من القرارات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا والتي كان أبرزها حتى الآن حظر التجوال من الساعة 7 مساء إلى الساعة السادسة صباحًا.





وأكدت "جاب الله"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تضع صحة المواطن في المقام الأول ولا يشغلها أي شيء آخر عنها، لافتة إلى أن الحكومة قامت باتخاذ عدد كبير من الخطوات الإيجابية التي تساهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وهي إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص وغلق كافة المحال وتعليق الدراسة 15 يوما وغيرها.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحكومة قدمت الدعم وجاء الآن دور المواطن الذي من المفترض أن يتحمل المسؤولية ويجلس في بيته ويتابع جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.





واكدت النائب، أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي المواطنين لفترة 6 أشهر إلى سنة تقريبا، وتابعت حديثها "لا داعي للقلق أو شراء كميات كبيرة فالسلع موجودة وبوفرة".





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). يأتى ذلك بعد أن







