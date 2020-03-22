بعد توجيهات السيسي.. فوائد ضم العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس اليوم، الأحد، سوف تقلل من تبعات أزمة فيروس كورونا على المجتمع.





وأكدت النائبة، في بيان، أن إدارة الدولة للأزمة كانت جيدة للغاية، وعلى قدر مقبول من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدمًا منا، خاصة في القطاع الصحي.





وأشارت النائبة إلى أن توجيه عدة قرارات داعمة للصناعة والاستثمار تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تخفيف حدة الأزمة، لافتة إلى "قرارات الرئيس دعمت رجال الأعمال والعاملين في كافة القطاعات وأصحاب المعاشات".





وأشادت بقرار ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.