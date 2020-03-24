بيليه: رونالدو أحسن لاعب في العالم.. وأنا الأفضل في التاريخ









وقال بيليه في تصريحات تليفزيونية:"أفضل لاعب في الوقت الحالي هو كريستيانو رونالدو، لقد برهن على ذلك في آخر 10 أعوام، هو الأكثر كمالًا، بالنسبة لي هو الأفضل، لكن دعونا لا ننسى ليونيل ميسي."









وعن اللاعب الأفضل في التاريخ، قال بيليه:"سؤال صعب لكن يوجد في البرازيل رونالدو ورونالدينيو وزيكو، يوجد في أوروبا يوهان كرويف و بيكنباور، لكنني أعتقد أنني أفضل منهم جميعًا."









يذكر أن كريستيانو رونالدو انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو تقريبًأ.

أكد البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم ، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، هو أفضل لاعب بالعالم في الوقت الحالي.