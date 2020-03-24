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تعليم

تعرف على كيفية التعليم عن بعد لطلاب دمياط

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:55 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية  التربية والتعليم بدمياط، عن تدشين مبادرة التعلم عن بعد لكافة المراحل التعليمية (إبتدائى واعدادي وثانوى) بعد اتخاذ الدولة لحزمة من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان للمديرية التربية والتعليم بدمياط ،ان البث المباشر للمناهج سيكون على الموقع من قبل الموجهين العموم والموجهين الأوائل ومعلمين تم اختيارهم .
وأضاف البيان،، سيكون هناك شرح من الموجهون للطلاب كيفية اجراء البحث او المشروع المطلوب منهم، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
بعد مد تعليق الدراسة .. التعليم تستمر في تفعيل منصات التعلم عن بعد .. وشوقي : سنعلن قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع
وتم الاعلان عن الرابط الذى من خلال يقوم الطلاب بالدخول عبر الصفحة المخصصة لكيفية اجراء البحث وشرحه وذلك من خلال الرابط التالى : https://damiettaeducation.wixsite.com/damiettaeducation
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