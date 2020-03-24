إيطاليا الأولى.. أكبر 5 دول بها وفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا الانتشار وحصد الأرواح في مختلف دول العالم، ووصل عدد الإصابات بالفيروس في مختلف دول العالم اليوم الثلاثاء، نحو 400 ألف إصابة.





وسجلت السلطات في الصين منذ اكتشاف الفيروس 81171 إصابة، تعافى منهم 73159 شخصا، إضافة إلى وفاة 3277 مصابا.





أما عدد الإصابات في إيطاليا فقد بلغ 69176، توفي منهم 6820 شخصا، فيما شفي 8326 شخصا فقط.





كما شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين وبلغت 51737 حالة، متجاوزة إسبانيا (39676) وألمانيا (32781) وإيران (24811) وفرنسا (22304).





وباتت إيطاليا أكبر دولة لديها وفيات من جراء فيروس كورونا وسجلت إيطاليا: 6820 حالة وفاة فيما سجلت الصين 3277 وجاءت إسبانيا في المركز الثالث بـ2800 وحلت إيران في المركز الرابع بـ 1934 وحلت فرنسا في المركز الخامس بـ 1100.



