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الأورمان: دعم المتضررين من كورونا.. و«تحيا مصر» ينفذ مبادرات لم تحدث من 100 عام

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:33 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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هاني حسين
قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن المجتمع المدني  متكاتف ويبذل مجهود لدعم المتضررين من أزمة كورونا.


وأضاف ممدوح شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "أجرينا أبحاثا دقيقة، وتم رصد 74 قرية بوجه بحري وقبلي؛ لرصد العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا".


وتابع ممدوح شعبان "نوفر مواد غذائية ولحوما ودعما نقديا للمتضررين من أزمة كورونا في القرى لمدة شهرين".


وأكمل ممدوح شعبان "19455 خط ساخن للجمعية لتلقى التبرعات لكفالة الأسر المتضررة من فيروس كورونا".


ولفت ممدوح شعبان، إلى أن "صندوق تحيا مصر يقوم بحملات لدعم الفئات الأولى بالرعاية في القرى وتقديم مساعدات للمتضررين والفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وصندوق تحيا مصر ينفذ حملات دعم للفقراء لم تحدث من 100 عام".

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