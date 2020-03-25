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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25- 3- 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاربعاء 25- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الأربعاء 25-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:


الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، لكن عليك بتنظيم جهودك.
عاطفيا: تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق ولا تعط الثقة بسهولة لتتفادى الوقوع في أخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تساعدك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.
عاطفيا واجتماعيا: قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأحباب وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.
 
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: تميل للمعرفة ولزيادة معلوماتك ويساعدك ذلك على التطور وقد تحقق مكاسب مهمة.
صحيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء.
 
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: الوقت مناسب للتخطيط للمستقبل ولتنظيم أفكارك جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تنظيمك لأفكارك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح
 
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا تمهل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما واهتم بصحتك.
مهنيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.
 
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تهتم اليوم بالطرف الآخر وأيضا بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.
مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة في اتجاه صحيح وتثبت قدرتك.
 
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت قدراتك وتضع نظاما مميزا وتتحرر من القيود والضغوط.
عاطفيا: انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.
 
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك واعمل بدقة.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي.
 
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة والأحباب.
مهنيا: الشمس والقمر داعمان ويشحذان قدرتك على لفت الانتباه وتتبع الطرق الدبلوماسية كي تصل لأهدافك.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيًا وعائليًا: اهتم اليوم باعتماد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيًا وماليًا: القمر بمنزلك الثاني وعليك بمضاعفة تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.
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