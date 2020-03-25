شوقي غريب: رمضان صبحي أكثر من تعرض لكشف المنشطات في أمم أفريقيا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن تواجد رمضان صبحي كقائد للفريق كان مكسبا لهوليس له كلاعب لأنه يتمتع بمواصفات القائد بشكل كبير.





وقال شوقي غريب خلال تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم 2" أن رمضان صبحي كان يجيد استيعاب التعليمات بشكل سريع وواعي وهو أمر مميز للغاية يجعله مرشحًا للتدريب في المستقبل.





وتابع شوقي غريب أن رمضان صبحي قام بتوزيع كل المكافآت التي حصل عليها بشكل فردي على زملائه بالفريق؛ وهو أمر غاية في الروح الإيجابية التي تجعله واحدا من اللاعبين الذين يستحقون المكانة التي يتواجد بها بين الناس.



