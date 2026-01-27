وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن سقوط النظام الإيراني مسألة وقت، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن مستقبل نظام إيران مطروح على الطاولة مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر إيرانية اليوم، الثلاثاء، أن الأصوات القوية التي سمعت في محيط العاصمة طهران ليست ناجمة عن هجمات خارجية، بل عن تجربة صاروخية أو اختبارات دفاع جوي روتينية أجريت من قبل القوات المسلحة الإيرانية، بحسب ما نقلت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومصادر إعلامية إيرانية أخرى.

وذكرت التقارير أن الانفجارات التي دوت في شمال العاصمة وفي منطقة ماهلاتي كانت مرتبطة بتفعيل واختبار أنظمة دفاع جوي، وهو ما وصفته بأنها عمليات تدريبية روتينية لا تهدف إلى إشعال تصعيد عسكري في المنطقة.