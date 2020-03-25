شريف عامر يستضيف مجموعة من شباب الأطباء للتعرف على مخاوفهم في التعامل مع فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد أمين الأمين العام لنقابة أطباء الجيزة : إننا نطالب بزيادة بدل العدوى وهذا ليس ابتزازًا للدولة وقت الأزمة، كما أننا لن نترك عملنا، فلا يوجد طبيب حصل على إجازة.





و أضاف طبيب طوارئ ورعاية حرجة- خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي "ام بي سى مصر"،: أنا لم أدخل بيتي منذ شهر، واعمل في المستشفى على مدار 24 ساعة؛ حرصا على المصلحة العامة.





وفي السياق ذاته، أوضحت نادية صلاح عضو مجلس نقابة التمريض، أن الممرضات يستحقن الشكر على مجهوداتهن في التعامل مع المرضى، كما يتركن منازلهن وأولادهم من أجل خدمة المجتمع .





وتابعت: أن التمريض في المستشفيات هو جيش مصر الأبيض ولدينا كفاءات على أعلى مستوى.





وأوضحت أن هناك 50% من الممرضات المتواجدات في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لا يردن الذهاب إلى منازلهن؛ حرصا على سلامة أسرهن.