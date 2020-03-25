AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لقاح عمره قرن قد يحمي الإنسان من فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
Advertisements
سكاي نيوز
يستعد باحثون من أربع دول، لبدء تجارب سريرية حتى يتأكدوا من النجاعة الممكنة للقاح عمره نحو 100 عام ضد داء السل في الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب مجلة "ساينس"، فإن اللقاح المستخدم ضد السل وهو مرض بكتيري، قد يستطيع تعزيز مناعة الإنسان بشكل كبير حتى تصبح قادرة على محاربة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"،  أو أن اللقاح سيقي من الإصابة بالمرة.

وسيجري تقديم هذه الجرعات التجريبية لأطباء ومُمرضين معرضين بشكل كبير للإصابة بالمرض التنفسي، فضلاً عن كبار السن الذين يشكلون أغلب المصابين والضحايا.

وجرت الاستعانة بلقاح ضد السل لأن فيروس كورونا يلحق ضررا كبيرا بجهاز الإنسان التنفسي، أو يؤدي إلى إصابته بالتهاب الرئة في الحالات الأشد.

ومن المُرتقب أن يجري فريق علمي من هولندا أولى هذه التجارب، خلال الأسبوع الحالي، وسيشمل ألف شخص ممن يعملون في الرعاية الصحية.

ويأخذ المشاركون في هذه التجربة، عينة من لقاح يعرف في الوسط الطبي بـ"سي بي جي" ويستخدم في الأصل للوقاية من السل.

ويحاول العلماء الاستفادة من اللقاحات الموجودة من أجل مكافحة وباء كورونا، لأن تطوير لقاح خاص بـ"كوفيد 19" يتطلب انتظار مدة تتراوح بين سنة و18 شهرًا.

ويعزو الباحثون هذا التأخير إلى حاجة أي لقاح لمدة اختبار كافية، لأجل رصد أي مضاعفات جانبية سيئة، رغم تفاقم الأوضاع.

وتساعد اللقاحات في العادة جسم الإنسان على التصدي لمرض محدد، من خلال مواجهة الأجسام المضادة المرتبطة بنوع واحد من الفيروسات.

لكن اللقاح الذي سيخضع للتجربة في هولندا قد يقوي الجهاز المناعي أيضا ويجعله قادرًا على التصدي لأمراض أخرى غير السل.

وفي وقت سابق، أكد العالمان الدنماركيان بيتر ابي وكريستين ستابيل، أن لقاح "بي سي جي" يقي من الإصابة بكثير من الأمراض المعدية، خلال السنة التي تلي تقديم جرعة منه.

وفي سنة 2014، أظهرت دراسة طلبتها منظمة الصحة العالمية، أن اللقاح خفض معدل الوفيات وسط الأطفال بشكل كبير، لكن مراجعة في 2016 أوصت بالمزيد من التجارب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. 8 دول تتنافس فى اكتشاف لقاح يوقف تفشى كورونا

أمريكا تختبر لقاح كورونا على 3 متطوعين جدد.. فيديو

بشرى من السعودية.. سفير الصين يعلن أنباء سارة بشأن كورونا

سباق الحياة يشتعل بين عدة دول.. مختبرات كبرى حول العالم في مهمة خاصة لمطاردة كورونا.. إجراء التجارب السريرية لأدوية محتملة بدأ بالفعل.. والنتائج الأولية واعدة

الرئيس الأمريكي: تقدم في لقاح ضد كورونا وسنهزم عدونا غير المرئي

ترامب: هكذا سيتدخل الجيش لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا

إعلان حالة الطوارئ في الكونغو

أخبار الفن.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يفجر مفاجأة.. والإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

بعد فيديوهات الباكية.. مصير أشهر مصابة بـ كورونا .. فيديو

ارتفاع العدد لـ 402.. الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ..صور

ترامب يعلن قرارًا عاجلاً بشأن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا

لعشاق الكوفي السهرانين.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي