اشترى iphone 8 بـ 3600 جنيه فقط.. تفاصيل

لكى تشترى هاتف آيفون الأشهر فى العالم صاحب علامة التفاحة الأمريكية الفاخرة ستدفع الكثير من الأموال، نظرًا لإرتفاع سعره مقارنة بباقى الهواتف الذكية، ولكن بفضل العروض التى تظهر من وقت لأخر يمكنك الحصول عليه بسعر قليل.
وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 عبر منصة إيباى الشهيرة، مقابل 230 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 3600 جنيه مصرى.
وللتذكرة؛ فهاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل أبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
يذكر أن هاتف iPhone 8 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 1821 ميللى أمبير.
ويمكنك شراؤه بألوان الذهبى والأسود و السيلفر من خلال النقر هنا .