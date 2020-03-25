اشترى iphone 8 بـ 3600 جنيه فقط.. تفاصيل

لكى تشترى هاتف

الأشهر فى العالم صاحب علامة التفاحة الأمريكية الفاخرة ستدفع الكثير من الأموال، نظرًا لإرتفاع سعره مقارنة بباقى الهواتف الذكية، ولكن بفضل العروض التى تظهر من وقت لأخر يمكنك الحصول عليه بسعر قليل.