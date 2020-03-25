شاهد.. أحدث ظهور لـ عمر كمال من الإسكندرية

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديد من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر عمر كمال من عل كوبرى ستانلى بالاسكندرية وعلق على الصورة "إسكندرية انظف واجدع ناس"





وطرح عمر كمال أغنية جديدة بعنوان "كبرت يا ما" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" احتفالا بعيد الأم.





ونشر عمر كمال جزءا من الأغنية عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وعلق على الفيديو :"النهاردة اغنية ( كبرت يا ما ) على قناتى الرسمية".





يذكر أن محمود - شقيق عمر كمال (مطرب أغنية بنت الجيران)، نشر منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رد خلاله بشكل قاطع على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول خطبة شقيقة الراقصة جوهرة.