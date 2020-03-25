قبل الـ 50.. 4 أسباب وراء الإصابة بـ سلس البول

يؤثر سلس البول على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، ولكنه أكثر انتشارًا في النساء الأكبر من 50 عامًا.

وسلس البول هو تسرب البول أثناء أنشطة الحياة اليومية العادية أو في الاضطرار إلى التبول دون سابق إنذار، ويمكن أن تكون هذه المشكلة حادة أو مزمنة، وإليك أبرز أسبابها، وفقا لموقع "power of positivity".

اقرأ أيضًا :





هناك أسباب عديدة لسلس البول ، ولكن السبب الرئيسي هو العمر. النساء الأكبر سنًا اللواتي يعانين من انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة.

-الامساك







الامساك قد يضعف عضلات الحوض ، مما يؤدي إلى الاصابة بالسلس. غالبًا ما يحل علاج الإمساك المشكلة دون تدخل إضافي .

-استئصال الرحم

يمكن لأي إجراء جراحي يؤثر على الجهاز التناسلي للمرأة أن يسبب سلس البول. يمكن أن يكون هذا حالة مؤقتة بعد الجراحة مباشرة أو حالة مستمرة.

-الاصابة بالاورام



يمكن للأورام الموجودة في الجسم أن تسد مسارات المسالك البولية. يمكن أن تسبب السلس البولى



-الاضطرابات العصبية