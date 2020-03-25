بعد تبرعه لمكافحة كورونا.. أشرف بن شرقي يرد على اتهامه بـ «الرياء»

دافع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، عن نفسه، بعد اتهامه بالرياء بسبب إعلانه المشاركة في صندوق التضامن لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أمر واجب، وأن الإعلان عن ذلك ليس نفاقًا.





وقال بن شرقي عبر حسابه على "انستجرام" : " المساهمة فى صندوق التضامن ضد جائحة كورونا واجب والإعلان عنه مش رياء، وإنما ضرورة أيضا لتشجيع الناس على التضامن".





وتابع" وباش نديرو يد فى ايد ونوقفو بلادنا من جديدـ وأيضا باش نتقاسمو هاد المحنة اللى غادا تقوينا من بعد، ونرجعو لحياتنا العادية، المساهمة ديالى ب12 مليون كتجى فى هاد الإطار، دون إغفال التزامى بكفالة مجموعة من الأسر، والله يحمى بلادنا من كل شر".





وكان أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلن منذ أيام عن تكفله بمصاريف عدد من العائلات المغربية كعمل خيري.