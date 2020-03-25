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اقتصاد

في اليوم العالمي للمسرح.. 892 ألفا عدد المترددين على المسرح بزيادة قدرها 12.6 ٪

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الأربعاء، بيانا صحفيا لـ اليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام والذي أقرته "منظمة اليونسكو "بمناسبة افتتاح مسرح الأمم عام 1962 فالمسرح ظاهرة حضارية تحمى ثقافة وتاريخ الشعوب وربط جسور التواصل بين المسرحيين والمجتمع المدني ونظرائهم الدوليين في تعزيز وحدة الثقافة .

ومن أهم المؤشرات، بلغ عدد المسارح 40 مـسرحًاًً عام 2018 وهو نفس عدد العام السابق، وبلغ عدد المشاهدين للمسارح 892 ألف مشاهد عام 2018 مقابل  792 ألف مشاهد عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 12.6%،كما بلغت جملة الإيرادات 36 مليون جنيه.

 وبلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 72 فرقة عام 018 2 مقابل 74 فرقة عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 2.7% بسبب توقف بعض الفرق المسرحية، كما بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2351 عرضا عام 2018 مقابل 2740 عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 14.2% وبلغ عدد المشاهدين 620 ألف مشاهد عام 2018 مقابل 857 ألف مشاهد عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 27.7 %.

بلغ عدد الفرق المسرحية الأجنبية 75 فرقة عام 2018 مقابل 88 فرقه عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 14.8% وبلغ عدد العروض  194 عرضا بعدد مشاهدين 31 ألف مشاهد عام 2018 . 

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