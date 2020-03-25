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أخبار العالم

أصيب بسلالتين من فيروس كورونا.. لن تصدق ما حدث لشاب في آيسلندا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:46 ص
أصيب بسلالتين كورونا..
أصيب بسلالتين كورونا.. لن تصدق ما حدث لشاب فى آيسلندا
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سمر صالح
في حادث يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، أعلنت شركة أدوية آيسلندية عن تشخيص إصابة مواطن في البلاد بسلالتين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في آنٍ واحد.

وذكر المدير التنفيذي لشركة deCODE genetics، كاري ستيفانسون، في حديث إلى هيئة البث الآيسلندية الوطنية R V، أن السلالة الثانية، التي أصيب بها الشخص الذي لم يكشف عن اسمه، هي  طفرة في الفيروس الذي بدأ تفشيه أواخر العام الماضي من مركز محافظة هوبي الصينية مدينة ووهان.

وأشار ستيفانسون، حسب صحيفة Reykjav k Grapevine ، إلى أن هذا النوع المتحور من الوباء يعد أخطر وأكثر عدوانية من الفيروس الأصلي، موضحًا أن جميع الأشخاص الذين انتقل إليهم كورونا من ذلك الشخص أصيبوا بالسلالة الثانية.

ولفت المسؤول إلى أن الإصابات بهذه السلالة المتحورة لم تسجل بعد في أي دولة أخرى، مرجحًا أن "كوفيد-19" قد يتطور مع مرور الوقت نحو زيادة عدوانيته.

كما قال ستيفانسون إن نحو 1% من سكان آيسلندا قد أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا، ما يتجاوز بشكل ملموس الحصيلة الرسمية.

وسجلت في آيسلندا حتى الآن رسميا حالتا وفاة و648 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
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