أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة بمطار الكويت الدولي، استعدادًا لاستقبال أولى الرحلات التي ستعيد المواطنين الكويتيين من الخارج في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



وأوضح السند -في المؤتمر الصحفي الـ23، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- أنه سيتم وضع جميع المواطنين الكويتيين الذين سيتم إعادتهم إلى البلاد، في الحجر الصحي الإلزامي لفترة 14 يومًا، بينما من سيثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال الفحص المبدئي بالمطار، فسيتم على الفور إيداعه في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى الفيروس.



وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت -في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء- تسيير ثلاث رحلات اليوم؛ لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين.



