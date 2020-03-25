علاج سريع لالتهاب الحلق وانسداد الأنف

فى ظل انتشار الفيروسات يعاني الكثير من نزلات البرد واحتقان الحلق، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل علاج لالتهاب الحلق وانسداد الأنف.
كشف موقع "بولد سكاى" الشهير أن هناك مشروبا ساخنا لن يكلفك سوى جنيهين فقط يعالج انسداد الأنف فور تناوله، فهو بمثابة الكوب السحرى.
الشاي الساخن مع الفلفل الأسود:
هذا هو أكثر علاج منزلي مقبول على نطاق واسع لانسداد الأنف. الفلافونويد الموجود في الشاي بمثابة عوامل مضادة للالتهابات. عندما تضيف الفلفل الأسود إليه، فإن التأثير سيكون أقوى بسبب وجود بيبيرين في الفلفل الأسود.
جرب هذه النصيحة السهلة والفعالة للتخلص من متاعب الأنف المسدود والتنفس بسهولة.