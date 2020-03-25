بسبب معاكسة سيدة .. معركة بالأسلحة النارية في القناطر الخيرية

أصيب سائق بطلق ناري بالجبهة وآخرين بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية أبوالغيط مركز القناطر الخيرية بسبب قيام السائق بمعاكسة زوجة أحد أفراد عائلة أخرى تم نقل المصابين إلى المستشفى

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مستشفى القناطر بوصول أحد الأشخاص من قرية أبوالغيط دائرة مركز القناطر الخيرية مصاب بطلق ناري بالجبهة إثر مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية.



وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين طرفين ضم الطرف الأول كلا من "ج ع م" 55 عاما سائق و"ج ع" 32 سنة سائق مصاب بطلق ناري بالجبهة و" ج ع" 16 سنة حلاق مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"ح ج ع" 28عاما حلاق بينما ضم الطرف الثاني كلا من "ح ع م" 63 عاما عاطل وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و"ع م م" 71 سنة، فلاح و"م ع م" 30 سنة، عامل وضبط بحوزته سلاح ناري فرد روسي و"م ع م" 33 عاما عاطل مصاب بكدمات بالقدمين وجميعهم من منطقة أبوالغيط



وذلك بسبب قيام الثاني في الطرف الأول بمعاكسة زوجة العامل في الطرف الثاني وحدوث مشادة كلامية بينهما تتطورت إلى مشاجرة تدخل فيها أشقاء وأقارب الطرفين للمناصرة وقام خلالها المتهم باطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته وأصاب المجني عليه بالجبهة تمكن المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر من ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على الأسلحة النارية وتحرر المحضر اللازم وتولت االنيابة التحقيق

