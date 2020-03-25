AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أنتم الأبطال المخلصين.. رسالة من شيخ الأزهر للأطباء والممرضين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:49 م
كورونا
كورونا
Advertisements
محمد شحتة
وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة الى الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحى.


وجاءت نص الرسالة كالتالي: أبنائي وبناتي من الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، أتوجه إليكم بالشُّكر الجزيل على ما تبذلُونه من جهودٍ مضنيةٍ وتصدُّركم الصفوف الأولى في هذه الأزمة الإنسانية التي أثبتُّم فيها بحق دوركم في سلامة مجتمعنا والحفاظ عليه، أنتم اليوم أبطالٌ في معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون.


وأضاف الطيب: نحتاج إليكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، أثق تمامًا في إخلاصكم وتفانيكم، وأدعو الله أن يحفظكم بحفظه ويقيكم من كل مكروه وسوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمام الأكبر: الأزهر لا يدخر جهدا في خدمة الشعوب الأفريقية

خامنئي يجتمع بوزير الصحة والأطباء ليوجه لهم رسالة خاصة

لازم ندعيلهم.. أحمد فلوكس يدعم الأطباء والممرضين في مواجهة كورونا.. شاهد

شيخ الأزهر يوجه رسائل دعم لأطباء مصر: أبطال يسطر التاريخ جهودهم بحروف من نور

لا داعي لدفع المصروفات.. إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول بالأزهر إلكترونيًا

في رسالة للعاملين.. رئيس مصر للطيران: سنعود سريعا للتنافس بقوة ولن نتخلى عن تطلعاتنا

ترشيحاتنا

تنفيذا لقرارات الحكومة.. وقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اليوم

صورة جديدة تثير الجدل.. سر علاقة نجل محامية قتيل فيلا نانسى عجرم بالنجمة

عبادات مستحبة وفعل محظور في شهر شعبان.. تعرف عليهم

بعد الاعتذار.. قرار جديد من نقابة الممثلين ضد محمود الليثى وسارة الدرزاوى

عرض كبير من الدوري السعودي لـ حسام عاشور.. تفاصيل

الوحيدين اللي هيستفيدوا.. تغريدة لـ نجيب ساويرس عن كورونا.. يقصد مين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هينيسي تتحدى بوجاتي.. شاهد كورفيت توين تربو 2020 بقوة 1200 حصان

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بخلطة الأرز والبصل وسبانخ مطبوخة ومحشى مشكل.. والحلو: كب كيك جيلي

بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا.. انتحار ممرضة إيطالية خوفا من نشر العدوى