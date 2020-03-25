أنتم الأبطال المخلصين.. رسالة من شيخ الأزهر للأطباء والممرضين

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة الى الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحى.









وجاءت نص الرسالة كالتالي: أبنائي وبناتي من الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، أتوجه إليكم بالشُّكر الجزيل على ما تبذلُونه من جهودٍ مضنيةٍ وتصدُّركم الصفوف الأولى في هذه الأزمة الإنسانية التي أثبتُّم فيها بحق دوركم في سلامة مجتمعنا والحفاظ عليه، أنتم اليوم أبطالٌ في معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون.









وأضاف الطيب: نحتاج إليكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، أثق تمامًا في إخلاصكم وتفانيكم، وأدعو الله أن يحفظكم بحفظه ويقيكم من كل مكروه وسوء.