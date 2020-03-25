تأجيل امتحانات الجزء الثانى للدراسات العليا بطب المنوفية

قررت كلية الطب جامعة المنوفية تأجيل امتحانات الجزء الثانى للدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) إلى بداية شهر يونيو 2020، والتى كان من المقرر لها أن تبدأ خلال شهر أبريل 2020.





جاء ذلك نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأعلنت الكلية أنه سيتم عمل جداول بالمواعيد الجديدة لامتحانات الدراسات العليا و الإعلان عنها بداية شهر أبريل.





على جانب آخر، كانت كلية العلوم جامعة المنوفية تابعت الإجراءات الوقائية المشددة وعمليات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عادل نصار، عميد الكلية، والدكتور حسن عليوة، وكيل للكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقامت الحملة بتطهير وتعقيم ورش ومدرجات ومعامل الكلية والمكتبة والمكاتب الإدارية حفاظا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.





كما صرح نصار بأنه تم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميد تيرم) بالكلية، على أن تضاف الدرجات إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي من المقرر عقدها بعد نهاية شهر مايو القادم أو تأجيلها لحين إشعار آخر.





وشدد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار الفيروس وحرصا على سلامة وصحة طلاب وطالبات الكلية.





كما وجه بضرورة تطهير وتعقيم أروقة ودورات المياه يوميا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة، هذا إلى جانب توفير مستلزمات نظافة الأيدي وتهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية.