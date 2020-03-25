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أخبار البلد

بنك مصر: (خليك مكانك)..تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
انطلاقًا من حرص بنك مصر على تسهيل معاملات العملاء في أي وقت ومن أي مكان وتفعيلًا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك"، من خلال تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني بدلًا من الكاش، فيمكن للعملاء استخدام بطاقة بنك مصر ميزة المحلية للدفع الإلكتروني؛ وتعد تلك البطاقة أول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" 

هذا وتصدر بطاقة ميزة مدفوعة القيمة مقدمًا لشرائح العملاء المختلفة، ويمكن استخدامها كأي بطاقة دفع إلكترونية أخرى على أن يكون التعامل بها داخل جمهورية مصر العربية فقط، وذلك من خلال الشراء من المنافذ التجارية التي تستخدم آلات الـ POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة والتسوق بها من خلال شبكة الانترنت بالعديد من المواقع التي تقبل التعامل بالبطاقة، بالإضافة الى إمكانية السحب النقدي من آلات الصراف الألى الموضح عليها علامة"123" التابعة لكافة البنوك المصرية وكافة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويمكن الحصول على بطاقات بنك مصر "ميزة" مجانًا من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وتُمكّن بطاقة "ميزة" حاملها من تغذية أو شحن رصيدها من خلال الات الصراف الالي الخاصة ببنك مصر التي تقبل الإيداع النقدي وكذلك من خلال فروع البنك المنتشرة لاستخدامها طوال فترة صلاحيتها.

واستكمالًا لدور بنك مصر الريادي في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، فإن البنك يقدم العديد من الخدمات منها؛ الانترنت والموبايل البنكي BM Online، محفظة بنك مصر -BM Wallet- للدفع عن طريق الهاتف المحمول والتي يمكن ربط بطاقة ميزة بها، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حاليًا من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS وعبر شبكة الانترنت. وكذلك سداد المدفوعات المختلفة على الات البيع الالكترونية الخاصة ببنك مصر والتي تقبل السداد بتكنولوجيا كود الاستجابة السريع QR Code ويعد ذلك دفعًا لجهود الدولة بهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، مع خفض استخدام أوراق النقد.

هذا ويحرص بنك مصر دائمًا على تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الالكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.

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