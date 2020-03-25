شاهد.. إغلاق كنيسة القيامة في القدس لمدة أسبوع بسبب كورونا

أغلق أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، اليوم، أبوابها لمدة أسبوع مبدئيًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال أديب جودة، أمين مفتاح كنيسة القيامة، إنه تقرر إغلاق كنيسة القيامة بمدينة القدس، في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القدس، لمدة أسبوع بأمر من رؤوساء الكنائس المختلفة، وذلك اتباعًا مع قرارات الطوارئ التي تتم في البلاد.





وتداول نشطاء، مقطع فيديو لغلق كنيسة القيامة، في إطار الإجراءات الخاصة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى الضفة الغربية.



يذكر أن وزراة الصحة الصينية أعلنت عن شفاء 90% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كوررونا حول العالم إلى ما يقرب من نصف مليون حالة، في أكثر من 170 دولة انتشر بها الوباء.