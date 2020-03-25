AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. إغلاق كنيسة القيامة في القدس لمدة أسبوع بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:26 م
كنيسة القيامة
كنيسة القيامة
Advertisements
القسم الخارجي
أغلق أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، اليوم، أبوابها لمدة أسبوع مبدئيًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أديب جودة، أمين مفتاح كنيسة القيامة، إنه تقرر إغلاق كنيسة القيامة بمدينة القدس، في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القدس، لمدة أسبوع بأمر من رؤوساء الكنائس المختلفة، وذلك اتباعًا مع قرارات الطوارئ التي تتم في البلاد.

وتداول نشطاء، مقطع فيديو لغلق كنيسة القيامة، في إطار الإجراءات الخاصة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى الضفة الغربية.

يذكر أن وزراة الصحة الصينية أعلنت عن شفاء 90% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كوررونا حول العالم إلى ما يقرب من نصف مليون حالة، في أكثر من 170 دولة انتشر بها الوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دولة جديدة تظهر على خريطة وباء كورونا

على شفا كارثة كبرى.. كورونا يحول العالم إلى جزر معزولة.. تفاصيل

الإمارات تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا

الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

اليمن يؤكد مجددا خلوه من أي إصابات بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

غضب فى الأهلى من سيد عبد الحفيظ .. تفاصيل

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

وصول أول رحلة 350 راكبًا للمصريين الراغبين في العودة من الكويت

مصادر لـ صدى البلد: إعلان الهلال بطلا للدوري السعودي قريبًا

442 إصابة وحالة وفاة جديدة.. وزيرة الصحة: هؤلاء هم الأكثر عٌرضة بفيروس كورونا

صحيفة إنجليزية تحمل خبرا سارا لـ الأهلي بشأن رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا