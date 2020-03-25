خاف على نفسك.. 6 طرق للحماية من فيروس كورونا المستجد

مع انتشار فيروس كورونا المستجد يجب على الأفراد تقوية مناعتهم لمقاومة الفيروسات والميكروبات المنتشرة، وتظهر أعراض فيروس كورونا المستجد خلال 14 يوما.



وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضًا بما يلي:



- تجنب تناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.



- تجنب الاقتراب من الحيوانات الحية والأسطح التي ربما تكون قد لامَسَتْها إذا زرت أسواق الحيوانات الحية في المناطق التي شهدت مؤخرًا ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.



- تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا كنت مريضًا.



- نظف وطهر باستمرار الأسطح التي تلمسها.



- الزم بيتك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة والمناطق العامة إذا كنت مريضا.



