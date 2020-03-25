27 حالة وفاة.. كندا تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة

أعلنت كندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وسجلت كندا 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3197 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء الـ25 من مارس، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.









وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي، إلا أن أعداد الشفاء أيضا في تزايد مستمر، حيث تماثل حتى الآن 109.179 مصابًا الشفاء، من جميع أنحاء العالم.