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ديني

ثق في الله.. خالد الجندى: الحزن والعقيدة لا يجتمعان فى قلب مؤمن.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:21 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحزن والثقة فى الله لا يجتمعان فى قلب واحد، لافتا إلى الثقة فى الله تجعل المرء مبتسما. 

وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "لا بد أن تفرح أنك تنتمى لله تعالى فلن يترك أبدا أو يضيعك، ومن هذا لا يجتمع فى قلب المرء حزن وعقيدة".

وكان الشيخ خالد الجندى، قد أكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجعل الإصابات تقل، لافتا إلى أن هناك فيروسًا لا يمكن الوقاية منه وهو السوشيال ميديا الذى يروج للشائعات التى تصيب الناس بالذعر.
 
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وتابع: "الناس بقيت خايفة من كورونا، والوفاة والدفن دون جنازة، وانا بقول للناس اللى خايفة، الأنبياء كان لا يتم عمل جنازات لهم ويدفنوا حيث يقبضوا".


وأشار الشيخ خالد الجندى، إلى أن الجريمة التى ترتكب فى حق الوطن هى الاختلاط بالناس فى التجمعات، وتعتبر أشد من الخيانة او ارتكاب جرائم إرهابية.

وواصل: "الشحص المصاب بفيروس كورونا ويعلم هذا، ويختلط بالناس يرتكب جريمة خطيرة ضد الوطن، لان هذا الفيروس يمكن يدمر بلد باكملها، مفيش قنبلة تعمل كده، الفيروس ده يودى بمئات الآلاف من البشر نتيجة إن شخص تنقل بين الناس بلا مبالاة".


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