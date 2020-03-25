تامر حسني يطرح دعاء رفع البلاء.. فيديو

طرح الفنان تامر حسني ابتهالًا جديدًا بصوته وأطلق عليه اسم "دعاء رفع البلاء" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".





وكتب "حسني":" ‎دعاء رفع البلاء بصوت تامر حسني، كلمات و ألحان / تامر حسني، رؤية موسيقيه / عبد الرحمن شوقي.







ووجه الفنان تامر حسني رسالة شكر إلى كل الأطباء؛ لما يقدمونه من مجهود فى مواجهة فيروس كورونا المنتشر.









وكتب عبر حسابه على "فيسبوك"، "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم، هفضل أدعيلكم طول عمري.. أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها".









وتابع تامر: "والناس دي لازم بعد كده نشوفها بمنظور تاني خاص، اللهم احفظهم واحميهم واحفظ أهاليهم، ورغم أني بكتب الكلام ده من أول يوم، هفضل اكتبه كل شويه، ولكل الأطباء والممرضين أنا أسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وماديتوش تعظيم سلام".







