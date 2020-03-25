AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لأول مرة.. أمير عزمي يكشف كواليس أسرار فشل انتقاله للميلان

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:35 م
أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
Advertisements
حسن العمدة

كشف أمير عزمي مجاهد لاعب و مدرب الزمالك السابق، لأول مرة عن أنه كان قريبا من الاحتراف في نادي الميلان بالدوري الإيطالي في فترته الذهبية بعد كأس العالم للشباب عام 2001.

وحكى أمير عزمي في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 ، تقديم محمد المحمودي، على أون سبورت اف ام، أنه بعد مونديال الشباب في الأرجنتين، كان محمد اليماني مهاجم الفراعنة محترفا في بلجيكا، ووكيله "فاليريو فاكيني "، كان بلجيكي ايطالي هو من شاهده في إحدى مباريات الناشئين مع الزمالك، واعجب كثيرا بقدراته.

وتابع نجم دفاع الزمالك السابق: معرفتي واجادتي اللغة الانجليزية اثار اعجاب وكيل اللاعبين الشهير وقال لي أن هذا الأمر سيسهل كثيرا علي الاحتراف في أوروبا، وبالفعل سافرت معه خلال فترة توقف الدوري للكريسماس للاختبار في بروجيا، ولعب دورة ودية هناك مع الفريق الرديف، وفي احد اللقاءات الودية كان بيسوتي مدير قطاع الناشئين في ميلان حاضر، وبعد المباراة طلب أن الحضور لمعسكر تدريب الميلان، هذا الامر لم يكن مصدق بالنسبة لي.

واستطرد أمير قائلا: أخيرا دخلت ميلانيللو معسكر تدريبات الميلان بكل قطاعاته، واعطوني غرفة وبدأت أتدرب مع الناشئين، وبعد مشاركتي في مباراة مع الناشئين امام فريق من الدرجة الثانية فوجئت أن أحد مسئولي النادي اتى لغرفتي وطلب مني الانضمام لتدريبات الفريق الأول للميلان.
ويواصل أمير، شعرت برهبة كبيرة خلال مشاهدة نجوم كنت أشاهدها في التلفاز فقط، مثل روكا جونيور، وديدا و شيفشينكو و كوستاكورتا و انزاجي ومالديني، وخوسية ماريا، وعملت كشف طبي وذهبت مع الوكيل بتاعي وجلسنا في المبنى الاداري مع جالياني نائب رئيس النادي، الذي قال لي بالنص.. إنت لاعب كويس وفرصتك كويسة هنا وبعدها تخطيت الكشف الطبي.

لكن ما سر فشل الانتقال في النهاية.. يروي أمير عزمي:  في ذلك الوقت كنت مرتبط بعقد مع الزمالك وارسل الميلان فاكسا يستفسر عن امكانية التعاقد معي ووقتها كان رئيس النادي د. كمال درويش وطلب الزمالك 200 ألف دولار، وكان من الصعب على ميلان دفع هذا المبلغ في ناشئ بالزمالك لذلك عدت لرفضهم دفع هذا المبلغ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي: الزمالك سيعود.. وكهربا ليس عليه «عفريت».. وشيكابالا مش جاى يعتزل.. شاهد

شريف أشرف: الأهلي رفض عرضين من أرسنال وتشيلسي لضمي.. فيديو

أمير عزمي: نادى الزمالك بيتى.. ورفضت عرضا لتدريب أحد الأندية.. فيديو

أمير عزمي يهاجم إدارة الزمالك بسبب طارق يحيى.. اعرف الحكاية

جمال حمزة: كعبي عالي على الأهلي ودائما أهز شباكه

أمير مرتضى منصور: تخطينا فريقا لا يقهر وشعرت برهبة بعد ضربة جزاء الترجى

ترشيحاتنا

مصر أعلى دول العالم شفاءً من الفيروس.. متحدث الصحة يزف بشرى بشأن فيروس كورونا

لماذا لم يهبط الجنيه المصري عقب أزمة كورونا؟.. تقرير دولي يجيب

شاهد.. باللون الأسود.. محمد محمود عبدالعزيز فى أحدث ظهور له

آخر أرقام كورونا فى مصر.. الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء 93 اليوم

فضل ترديد يا لطيف 4444 مرة لرفع البلاء والتحصين من كورونا.. طريقة مُجربة

جنازة عسكرية.. تشييع جثمان وزير الدفاع السوداني في العاصمة الخرطوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة أول فنانة مصرية بـ فيروس كورونا.. تعرف عليها في 10 صور

للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل

شاهد.. ماذا فعل مدير أمن أسيوط لنقل مريض إلى مسكنه خلال فرض حظر التجول